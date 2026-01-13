Curitiba amplia sala de ginástica artística durante férias das atletas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou obras de ampliação e modernização da Sala de Ginástica Artística Portão, localizada na Rua Waldemar Cavanha, 631, no bairro Campo Comprido. As intervenções começaram na primeira semana de janeiro, aproveitando o período de férias das atletas, e têm previsão de conclusão na primeira quinzena de julho.

O espaço, inaugurado em 2012, atende cerca de 90 meninas entre 5 e 14 anos e passará de 196,8 m² para 385,8 m² após a ampliação. A obra, orçada em R$ 899.899, visa adequar o local aos padrões técnicos exigidos pela modalidade, melhorando a organização dos equipamentos e a segurança durante os treinos.

Além da ampliação, o projeto inclui melhorias de acessibilidade, como rebaixamento de calçadas e instalação de piso tátil. A cobertura será substituída por telhas metálicas termoacústicas para maior conforto térmico, e serão instalados sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e painéis solares para geração de energia.

As aulas de ginástica artística serão retomadas em março em um espaço provisório na Rua da Cidadania do Fazendinha, a 1,3 km de distância, até a conclusão da obra. A coordenadora da Sala, Andrea Flexa, afirma que a ampliação permitirá aumentar a oferta de vagas e melhorar o aproveitamento dos aparelhos da ginástica feminina.

A obra faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028.