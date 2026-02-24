Curitiba amplia qualificação médica em urgência e emergência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba firmou um termo de cooperação técnica nesta terça-feira (24/2) para ampliar a qualificação de médicos em atendimento de urgência e emergência. O acordo, com vigência de 12 meses, foi celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde, o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

A parceria prevê a realização de treinamentos técnicos com aulas teóricas e práticas em ambiente de simulação realística. A Feas disponibilizará gratuitamente a estrutura física e sala de treinamento, enquanto o CRM-PR será responsável pelo conteúdo técnico, instrutores e zelo dos equipamentos durante as atividades.

Não haverá transferência de recursos financeiros entre as instituições. Cada uma arcará com as despesas de seu pessoal e logística. A Feas garantirá infraestrutura básica como energia elétrica, climatização e mobiliário, além de condições adequadas de higiene e segurança. O CRM-PR deverá assegurar a presença de professores, o cumprimento das normas internas e a reparação de eventuais danos ao patrimônio.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, destacou que a capacitação permanente das equipes é fundamental para manter um atendimento resolutivo e seguro nas unidades de saúde. Já o presidente do CRM-PR, Romualdo José Ribeiro Gama, afirmou que a parceria amplia o alcance da formação técnica no estado, impactando diretamente na segurança do paciente.

O acordo tem vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo. O extrato do documento será publicado em diário oficial.