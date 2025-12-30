Curitiba amplia oportunidades de emprego e facilita abertura de empresas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba expandiu os serviços de emprego nos bairros e lançou novos programas para facilitar a contratação e o empreendedorismo em 2025. Os mutirões de emprego realizados nas Ruas da Cidadania e terminais de ônibus resultaram em 6.171 contratações, de um total de 44.130 vagas oferecidas por 395 empresas entre janeiro e agosto.

O programa Sine Móvel levou oportunidades aos bairros com três unidades móveis, que percorreram mais de 11 mil quilômetros desde fevereiro. Houve 4,8 mil encaminhamentos para entrevistas a partir desses atendimentos itinerantes.

Outra iniciativa, o Tarifa Zero a Caminho do Emprego, garantiu transporte gratuito para 6.565 trabalhadores irem a entrevistas de emprego. O programa visa reduzir barreiras financeiras para quem busca recolocação profissional.

Para impulsionar pequenos negócios, a prefeitura lançou uma linha de microcrédito em parceria com a Fomento Paraná, oferecendo até R$ 20 mil com as menores taxas do país. No primeiro mês, 10 empreendedores acessaram R$ 139,4 mil em financiamentos.

A cidade também avançou na desburocratização, ampliando de 606 para 1.200 as atividades consideradas de baixo risco, dispensadas de alvarás e licenças. Curitiba manteve a liderança como capital mais rápida para abrir empresas, com tempo médio de duas horas.

Na área de qualificação profissional, os Liceus de Ofícios ofereceram 269 tipos de cursos com 5.246 vagas gratuitas em 2025. Um novo programa chamado Vale Qualificação foi criado para alinhar a formação às necessidades do mercado de trabalho.