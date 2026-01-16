Curitiba amplia mutirões contra dengue em 2026 com dois por semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba planeja realizar mais de 100 mutirões contra a dengue em 2026, com dois eventos semanais nos bairros da capital. O primeiro mutirão do ano aconteceu nesta quinta-feira (15/1) no bairro Sítio Cercado, liderado pelo prefeito Eduardo Pimentel.

Em 2025, foram realizados 66 mutirões, que resultaram na coleta de 412 toneladas de resíduos. A ampliação da iniciativa visa reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Durante o evento de lançamento, o prefeito Pimentel enfatizou a importância da colaboração da população: “Essa batalha contra o mosquito da dengue nós só vamos vencer se lutarmos em conjunto. A prefeitura lidera, orienta, mas a população precisa vir com força para nos ajudar na limpeza das suas casas, dos seus terrenos.”

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, alertou sobre a persistência dos ovos do mosquito: “Os ovos do Aedes podem permanecer por até 450 dias vivos, quietinhos, no meu quintal, no meu vasinho, esperando que a água e o calor cheguem para ele se desenvolver.”

As equipes da prefeitura, incluindo agentes de combate às endemias, profissionais da Defesa Civil e da Guarda Municipal, realizaram visitas domiciliares para orientar os moradores sobre prevenção e coletar materiais que possam acumular água.

A prefeitura também anunciou a venda de repelentes nos Armazéns da Família por R$ 6,99, abaixo do preço de mercado, como medida adicional de proteção.

Os próximos mutirões estão programados para 20/1 no Cajuru, 22/1 na CIC, 27/1 novamente no Cajuru e 29/1 no Boqueirão. A Secretaria Municipal da Saúde divulgará as datas futuras nos bairros.