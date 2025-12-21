Curitiba amplia espaços esportivos e oferta 32 mil vagas gratuitas em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba realizou mais de 800 ações de revitalização em instalações esportivas em 2025, modernizando espaços e ofertando cerca de 32 mil vagas em atividades físicas gratuitas à população. Entre os destaques está a inauguração do Centro de Treinamento Olímpico de Escalada Esportiva no Parque Olímpico do Cajuru, considerado o mais moderno da América Latina.

Além disso, foram revitalizadas as piscinas de quatro unidades do Clube da Gente (CIC, Boa Vista, Santa Felicidade e Tatuquara) e do Centro de Atividades Físicas Ouvidor Pardinho. Melhorias também foram realizadas em todas as regionais, incluindo a pavimentação da pista de BMX no Parque Olímpico do Cajuru, a inauguração de um novo ginásio poliesportivo na CIC e a reforma total do CEL Caio Júnior no Jardim das Américas.

No âmbito esportivo, Curitiba conquistou o título geral dos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps) pelo décimo terceiro ano consecutivo. A cidade também foi campeã geral da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) e teve desempenho expressivo no Paraná Combate 2025.

O programa Escola + Esporte = 10 atendeu cerca de 33 mil crianças e adolescentes em 86 modalidades esportivas gratuitas. Já o projeto Fala Jovem ouviu 2.100 jovens sobre temas relevantes, resultando em mais de 200 propostas apresentadas.

A Smelj também promoveu eventos de lazer como o Verão Curitiba, que impactou mais de 22 mil pessoas, e o Festival de Dança de Curitiba, que celebrou sua 40ª edição com 9.572 participantes. O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte investiu R$ 4,6 milhões em 646 projetos, beneficiando 549 atletas e paratletas e 97 entidades.

Por fim, ações solidárias como a Maratona Aquática arrecadaram toneladas de alimentos e outros itens, reforçando o impacto social do esporte na cidade.