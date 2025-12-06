Curitiba amplia atendimento à fauna silvestre com novo convênio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba assinou um convênio com o Instituto Água e Terra (IAT) para ampliar o atendimento à fauna silvestre na cidade e região metropolitana. O acordo, firmado na quarta-feira (3/12) pelo prefeito Eduardo Pimentel e o diretor-presidente do IAT, Everton Luiz da Costa Souza, estabelece ações conjuntas para cuidar de animais silvestres vitimados, entregues voluntariamente, resgatados ou apreendidos.

O convênio prevê triagem, tratamento clínico-veterinário de diferentes complexidades, soltura e destinação adequada dos animais. O Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizado na Rua Nivaldo Braga, 1.395, no Capão da Imbuia, será o ponto de recebimento dos animais.

Com o novo acordo, o Cafs poderá atender animais silvestres apreendidos pelo IAT em ações de fiscalização em 29 municípios da região metropolitana de Curitiba. O IAT destinará R$ 2,030 milhões para a execução das ações, divididos em duas parcelas ao longo de 24 meses.

O convênio também prevê a implantação do serviço de Atendimento Móvel de Animais Silvestres (AMAS) em Curitiba. Esta unidade de resgate contará com equipe especializada para socorrer animais silvestres em situação de risco, funcionando todos os dias da semana.

Segundo Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Cafs recebeu 12.799 animais silvestres nos últimos seis anos. Ele ressalta a importância da gestão da fauna silvestre nas cidades, especialmente em Curitiba, que possui muitas áreas verdes e registra crescente presença de animais silvestres em áreas urbanas.