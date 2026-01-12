Curitiba amplia ações contra dengue com novo método e mais tecnologia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta segunda-feira (12/1) novas medidas para combater a dengue na cidade em 2026. Entre as principais ações estão a implementação do Método Wolbachia, a ampliação do uso de drones para fiscalização e a realização de mais mutirões nos bairros.

O Método Wolbachia, que será testado em um projeto-piloto, utiliza uma bactéria naturalmente presente em insetos para impedir que o mosquito Aedes aegypti transmita os vírus da dengue, zika e chikungunya. A tecnologia já é usada há mais de uma década em outros países.

Além disso, a prefeitura vai intensificar o uso de drones para fiscalizar terrenos e imóveis abandonados, potenciais criadouros do mosquito. Os mutirões de recolhimento de resíduos também serão ampliados, com o primeiro previsto para 15 de janeiro no bairro Sítio Cercado.

Em 2025, Curitiba registrou 1.575 casos de dengue, uma redução de 91% em relação ao ano anterior. A prefeitura atribui essa queda às ações integradas entre secretarias e à participação da população no combate aos focos do mosquito.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o principal risco da dengue está dentro das residências e pede que a população mantenha os quintais limpos e livre de água parada. A vacina contra a dengue continua disponível para pessoas entre 10 e 14 anos na rede municipal de saúde.