Curitiba alerta sobre fraude em anúncio de exames de vista gratuitos

A Prefeitura de Curitiba emitiu um alerta sobre uma campanha fraudulenta circulando nas redes sociais. O anúncio falso oferece exames de vista e armações de óculos gratuitos para pessoas que se cadastrarem em uma ótica da cidade. A fraude utiliza o brasão oficial de Curitiba para tentar passar credibilidade, confundindo os cidadãos.

Apesar de já ter sido denunciada por diversas pessoas, a publicidade enganosa continua sendo veiculada e direcionada aos moradores de Curitiba. A prefeitura ressalta que não realiza esse tipo de promoção com instituições privadas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que os atendimentos de saúde em Curitiba devem ser buscados nas unidades de referência locais. A cidade conta com 109 Unidades de Saúde distribuídas em dez regionais administrativas. Pacientes que necessitarem de atendimento especializado serão encaminhados para serviços contratados pela SMS após avaliação da equipe da unidade.

É importante ressaltar que a SMS não cobra por serviços, não indica estabelecimentos particulares para atendimento aos usuários do SUS Curitibano e não realiza promoções em parceria com instituições privadas. Cidadãos que se depararem com anúncios suspeitos são orientados a denunciá-los às autoridades competentes.