Curitiba aceita doações de livros para Casas da Leitura e Tubotecas

A Fundação Cultural de Curitiba está reforçando a campanha de doação de livros para as 16 Casas da Leitura e 10 Tubotecas da cidade, em celebração ao Dia Internacional da Doação de Livros neste sábado (14/2). Nesses espaços, o empréstimo de obras é gratuito e aberto ao público.

Atualmente, 80% dos 125 mil livros disponíveis nas Casas da Leitura são provenientes de doações da população e instituições de ensino. Mensalmente, entre 3 e 5 mil novos exemplares são incorporados ao acervo, garantindo sua constante renovação e ampliação.

As doações podem ser feitas diretamente nas Casas da Leitura ou na Coordenação de Literatura da FCC, localizada no Conservatório de Música Popular Brasileira, no Centro Histórico. Para doações acima de 80 volumes, é possível agendar a coleta através do e-mail coordenacaodeliteratura@curitiba.pr.gov.br.

São aceitos livros de literatura para todas as idades, incluindo poesia, contos, romances, biografias, gibis, revistas culturais e obras sobre sociologia, antropologia, artes e história. Após a triagem, os livros passam por um processo de restauro, se necessário, antes de serem disponibilizados ao público.

Para emprestar livros nas Casas da Leitura, é preciso fazer um cadastro apresentando documento de identificação e comprovante de residência. O prazo de empréstimo é de 14 dias, com possibilidade de renovação. Já nas Tubotecas, instaladas em estações-tubo, não é necessário cadastro para retirar os livros.

A gerente das Casas da Leitura, Patrícia Wohlke, ressalta a importância da doação: “Doar livros para espaços públicos é um exercício de cidadania e de desapego, que ajuda outras pessoas a terem acesso ao livro. É importante ter consciência de que o livro foi feito para circular”.