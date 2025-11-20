Curitiba abre terceiro polo da Universidade Aberta à Pessoa Idosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba, em parceria com o governo estadual, inaugurou nesta quarta-feira (19/11) o terceiro polo da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) na Regional Boa Vista. As aulas para a primeira turma de 30 alunos serão ministradas no Centro de Atividades para a Pessoa Idosa (Cati) Boa Vista, às sextas-feiras à tarde.

Assim como ocorreu nas Regionais Bairro Novo e Cajuru, o número de inscritos no Boa Vista superou as expectativas do Departamento da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), resultando em uma lista de espera.

José Miguel dos Santos, aposentado de 71 anos, é um dos alunos que garantiu vaga. “Estou aposentado há 10 anos e sempre me preocupei em ocupar meu tempo. Se posso dizer que estou melhor agora do que quando tinha 40 anos, vou melhorar ainda mais recomeçando a estudar”, afirmou.

A secretária da SMDH, Amália Tortato, participou da solenidade de instalação da Unapi Boa Vista, acompanhada de representantes da Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

O curso terá duração até o segundo semestre de 2026, totalizando 512 horas/aula de conteúdos presenciais e por vídeo, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os alunos com 75% de frequência e que participarem do TCC receberão certificados de conclusão validados pela instituição de ensino.