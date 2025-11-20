Envelhecimento saudável

Curitiba abre terceiro polo da Universidade Aberta à Pessoa Idosa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 20/11/25 12h02
Aula Inaugural da Universidade Aberta à Pessoa Idosa da regional Boa Vista. Curitiba, 19/11/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba, em parceria com o governo estadual, inaugurou nesta quarta-feira (19/11) o terceiro polo da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) na Regional Boa Vista. As aulas para a primeira turma de 30 alunos serão ministradas no Centro de Atividades para a Pessoa Idosa (Cati) Boa Vista, às sextas-feiras à tarde.

Assim como ocorreu nas Regionais Bairro Novo e Cajuru, o número de inscritos no Boa Vista superou as expectativas do Departamento da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), resultando em uma lista de espera.

José Miguel dos Santos, aposentado de 71 anos, é um dos alunos que garantiu vaga. “Estou aposentado há 10 anos e sempre me preocupei em ocupar meu tempo. Se posso dizer que estou melhor agora do que quando tinha 40 anos, vou melhorar ainda mais recomeçando a estudar”, afirmou.

A secretária da SMDH, Amália Tortato, participou da solenidade de instalação da Unapi Boa Vista, acompanhada de representantes da Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

O curso terá duração até o segundo semestre de 2026, totalizando 512 horas/aula de conteúdos presenciais e por vídeo, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os alunos com 75% de frequência e que participarem do TCC receberão certificados de conclusão validados pela instituição de ensino.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.