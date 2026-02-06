Curitiba abre seleção para 30 vagas temporárias na área social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou a abertura de processo seletivo simplificado (PSS) para contratação temporária de 27 agentes administrativos e 3 técnicos em contabilidade para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 11 a 13 de fevereiro pelo site da Prefeitura.

O PSS visa suprir a falta de servidores na SMDH até a realização de concurso público. Para agente administrativo, exige-se Ensino Médio completo, com salário de R$ 3.027,73. Já para técnico em contabilidade, é necessário curso técnico na área e registro no CRC-PR, com remuneração de R$ 11.148,83.

A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional. Do total de vagas para agente administrativo, 21 são de ampla concorrência, 4 para negros e indígenas e 2 para pessoas com deficiência. As 3 vagas de técnico são de ampla concorrência.

Os contratos terão duração de até 12 meses, prorrogáveis por igual período. A SMDH, criada em 2025, é responsável por políticas de direitos humanos e ações afirmativas para grupos vulneráveis.

Paralelamente, a Prefeitura prepara novos concursos públicos para 15 cargos da administração, com detalhes a serem anunciados em breve. Os interessados devem acompanhar as publicações no site oficial da Prefeitura de Curitiba.