Transporte

Curitiba abre licitação de R$ 68 milhões para reformar terminais Campo Comprido e Centenário

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 11/04/26 21h17
Imagem mostra um terminal de ônibus de Curitiba.
Aberta licitação para construção dos novos terminais do Campo Comprido e Centenário. - Na imagem, Terminal Centenário. Foto: Divulgação/URBS.

A prefeitura de Curitiba iniciou o processo de licitação para as obras de reforma e ampliação dos terminais Campo Comprido e Centenário. As intervenções fazem parte do projeto do novo BRT Leste/Oeste e preveem um investimento total de R$ 68 milhões.

O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de até dois anos após a contratação da empresa responsável.

Os editais estão divididos em dois lotes, focados na modernização da infraestrutura e aumento da capacidade operacional:

Terminal Campo Comprido (Lote A – R$ 38,3 milhões)

  • Ampliação de área: Acréscimo de aproximadamente 1,7 mil m².
  • Infraestrutura viária: Implantação de nova via lenta no sentido bairro-Centro.
  • Melhorias internas: Ampliação da galeria subterrânea, novos sanitários, áreas administrativas e comerciais.
  • Conectividade: Integração com o futuro terminal CIC Norte, que receberá novos BRTs e linhas metropolitanas para Campo Largo.

Terminal Centenário (Lote B – R$ 29,8 milhões)

  • Aumento de capacidade: A área passará de 4,3 mil para 5,3 mil m².
  • Operação: Expansão de 12 para 15 linhas operantes.
  • Entorno viário: Pavimentação em concreto nas ruas Lourival Wendler e Argélia e novas galerias subterrâneas.

Modernização e Sustentabilidade

Ambos os terminais receberão atualizações tecnológicas e de acessibilidade:

  • Acessibilidade: Elevadores, rampas, escadas fixas, pisos antiderrapantes e rotas acessíveis.
  • Sustentabilidade: Instalação de painéis solares para geração de energia.
  • Segurança: Monitoramento por câmeras integradas à Muralha Digital.
  • Multimodalidade: Novos bicicletários nas galerias para integração com o transporte coletivo.
  • Conforto: Novos sistemas de climatização e coberturas.

Cronograma da Licitação

O processo licitatório segue o critério de menor preço e contempla projeto e execução:

  • Publicação do aviso: 30 de março.
  • Recebimento de propostas: A partir de 1º de julho.
  • Prazo de execução: Até 24 meses após a emissão da ordem de serviço.

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