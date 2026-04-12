Curitiba abre licitação de R$ 68 milhões para reformar terminais Campo Comprido e Centenário

A prefeitura de Curitiba iniciou o processo de licitação para as obras de reforma e ampliação dos terminais Campo Comprido e Centenário. As intervenções fazem parte do projeto do novo BRT Leste/Oeste e preveem um investimento total de R$ 68 milhões.

O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de até dois anos após a contratação da empresa responsável.

Os editais estão divididos em dois lotes, focados na modernização da infraestrutura e aumento da capacidade operacional:

Terminal Campo Comprido (Lote A – R$ 38,3 milhões)

Ampliação de área: Acréscimo de aproximadamente 1,7 mil m².

Acréscimo de aproximadamente 1,7 mil m². Infraestrutura viária: Implantação de nova via lenta no sentido bairro-Centro.

Implantação de nova via lenta no sentido bairro-Centro. Melhorias internas: Ampliação da galeria subterrânea, novos sanitários, áreas administrativas e comerciais.

Ampliação da galeria subterrânea, novos sanitários, áreas administrativas e comerciais. Conectividade: Integração com o futuro terminal CIC Norte, que receberá novos BRTs e linhas metropolitanas para Campo Largo.

Terminal Centenário (Lote B – R$ 29,8 milhões)

Aumento de capacidade: A área passará de 4,3 mil para 5,3 mil m².

A área passará de 4,3 mil para 5,3 mil m². Operação: Expansão de 12 para 15 linhas operantes.

Expansão de 12 para 15 linhas operantes. Entorno viário: Pavimentação em concreto nas ruas Lourival Wendler e Argélia e novas galerias subterrâneas.

Modernização e Sustentabilidade

Ambos os terminais receberão atualizações tecnológicas e de acessibilidade:

Acessibilidade: Elevadores, rampas, escadas fixas, pisos antiderrapantes e rotas acessíveis.

Elevadores, rampas, escadas fixas, pisos antiderrapantes e rotas acessíveis. Sustentabilidade: Instalação de painéis solares para geração de energia.

Instalação de painéis solares para geração de energia. Segurança: Monitoramento por câmeras integradas à Muralha Digital .

Monitoramento por câmeras integradas à . Multimodalidade: Novos bicicletários nas galerias para integração com o transporte coletivo.

Novos bicicletários nas galerias para integração com o transporte coletivo. Conforto: Novos sistemas de climatização e coberturas.

Cronograma da Licitação

O processo licitatório segue o critério de menor preço e contempla projeto e execução:

Publicação do aviso: 30 de março.

30 de março. Recebimento de propostas: A partir de 1º de julho.

A partir de 1º de julho. Prazo de execução: Até 24 meses após a emissão da ordem de serviço.