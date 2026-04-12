Curitiba abre licitação de R$ 68 milhões para reformar terminais Campo Comprido e Centenário

A prefeitura de Curitiba iniciou o processo de licitação para as obras de reforma e ampliação dos terminais Campo Comprido e Centenário. As intervenções fazem parte do projeto do novo BRT Leste/Oeste e preveem um investimento total de R$ 68 milhões.
O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de até dois anos após a contratação da empresa responsável.
Os editais estão divididos em dois lotes, focados na modernização da infraestrutura e aumento da capacidade operacional:
Terminal Campo Comprido (Lote A – R$ 38,3 milhões)
- Ampliação de área: Acréscimo de aproximadamente 1,7 mil m².
- Infraestrutura viária: Implantação de nova via lenta no sentido bairro-Centro.
- Melhorias internas: Ampliação da galeria subterrânea, novos sanitários, áreas administrativas e comerciais.
- Conectividade: Integração com o futuro terminal CIC Norte, que receberá novos BRTs e linhas metropolitanas para Campo Largo.
Terminal Centenário (Lote B – R$ 29,8 milhões)
- Aumento de capacidade: A área passará de 4,3 mil para 5,3 mil m².
- Operação: Expansão de 12 para 15 linhas operantes.
- Entorno viário: Pavimentação em concreto nas ruas Lourival Wendler e Argélia e novas galerias subterrâneas.
Modernização e Sustentabilidade
Ambos os terminais receberão atualizações tecnológicas e de acessibilidade:
- Acessibilidade: Elevadores, rampas, escadas fixas, pisos antiderrapantes e rotas acessíveis.
- Sustentabilidade: Instalação de painéis solares para geração de energia.
- Segurança: Monitoramento por câmeras integradas à Muralha Digital.
- Multimodalidade: Novos bicicletários nas galerias para integração com o transporte coletivo.
- Conforto: Novos sistemas de climatização e coberturas.
Cronograma da Licitação
O processo licitatório segue o critério de menor preço e contempla projeto e execução:
- Publicação do aviso: 30 de março.
- Recebimento de propostas: A partir de 1º de julho.
- Prazo de execução: Até 24 meses após a emissão da ordem de serviço.