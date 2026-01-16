Curitiba abre inscrições para fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para agricultores familiares, cooperativas e associações interessados em fornecer alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município. As inscrições vão até 28 de janeiro e fazem parte de um edital de chamamento público lançado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) no dia 7 de janeiro.

O programa visa selecionar fornecedores para abastecer ações de combate à fome e promoção da segurança alimentar em Curitiba. Entre os itens previstos estão frutas, verduras, legumes, pão caseiro, polpas de frutas congeladas e outros alimentos. Os produtos adquiridos serão destinados a cozinhas solidárias e entidades sociais cadastradas no Banco de Alimentos de Curitiba.

Podem participar agricultores familiares e organizações da Região Metropolitana de Curitiba que possuam Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo. A documentação deve ser enviada por e-mail ou entregue presencialmente no endereço indicado no edital.

O PAA integra uma política pública federal que busca incentivar a produção da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, garantir alimentos de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo a prefeitura, a iniciativa fortalece a cadeia local de produção e distribuição de alimentos, além de gerar renda para produtores.

Interessados podem acessar o edital completo e mais informações no site da Prefeitura de Curitiba. As inscrições se encerram no dia 28 de janeiro.