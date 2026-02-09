Curitiba abre inscrições para eleição do Conselho Municipal da Mulher

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abriu nesta segunda-feira (9/2) as inscrições para o processo eleitoral que definirá as representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) para o biênio 2026-2028. As candidaturas podem ser feitas até quarta-feira (11/2) através do Portal dos Conselhos da Prefeitura.

A eleição acontecerá no dia 5 de março de 2026, às 14h, no auditório da Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, localizada no Centro da cidade. Serão eleitas 11 representantes de entidades, organizações e movimentos sociais com atuação mínima de dois anos na capital paranaense.

Podem se candidatar organizações que representem diferentes segmentos, como mulheres negras, jovens, idosas, com deficiência, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e migrantes, desde que comprovem atuação específica na defesa e garantia dos direitos das mulheres.

O CMDM é um órgão de controle social que atua como intermediário entre a sociedade civil e o poder público, visando incorporar as demandas das mulheres curitibanas nas políticas públicas municipais. A participação de representantes da sociedade civil é considerada fundamental para o fortalecimento dessas políticas.