Curitiba abre inscrições para cursos gratuitos de turismo em 2026

A Escola de Turismo de Curitiba, vinculada ao Instituto Municipal de Turismo (IMT), abriu inscrições para cursos, demonstrações e visitas técnicas voltados a profissionais do setor turístico. As atividades gratuitas acontecerão no início de 2026 e visam qualificar o atendimento aos visitantes da capital paranaense.

A programação inclui experiências práticas, como a ‘Demonstração – Turismo na Prática’, que proporciona um tour pela Linha Turismo com guia credenciado nos dias 23 de janeiro e 10 de fevereiro. Também estão previstos cursos sobre atendimento ao turista, sustentabilidade e turismo religioso, além de uma visita técnica ao Memorial Paranista.

As ações são realizadas em parceria com o Senac e abordam temas como valorização dos atrativos locais, turismo receptivo e segmentos específicos. O objetivo é consolidar Curitiba como um destino turístico preparado, sustentável e competitivo.

Capacitação para melhorar experiência do visitante

Entre os destaques da programação está o curso ‘Qualidade no Atendimento ao Turista’, que acontece de 2 a 6 de fevereiro. Com 15 horas de duração, a formação visa desenvolver habilidades de comunicação e atendimento alinhadas às expectativas dos turistas.

Alinhado aos princípios de Destino Turístico Inteligente, o curso ‘Ambiente, Biodiversidade e Mudanças Climáticas’ abordará práticas sustentáveis no turismo. Já o ‘Aperfeiçoamento em Atendimento ao Turismo Religioso’ focará em técnicas específicas para esse segmento.

As inscrições para todas as atividades estão abertas no site da Escola de Turismo de Curitiba. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3250-7787 e (41) 3250-7788.