Escola de Turismo

Curitiba abre inscrições para cursos gratuitos de turismo em 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 15/01/26 12h02
Curitiba aposta em conhecimento para fortalecer o turismo e abre nova agenda de cursos para 2026. Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

A Escola de Turismo de Curitiba, vinculada ao Instituto Municipal de Turismo (IMT), abriu inscrições para cursos, demonstrações e visitas técnicas voltados a profissionais do setor turístico. As atividades gratuitas acontecerão no início de 2026 e visam qualificar o atendimento aos visitantes da capital paranaense.

A programação inclui experiências práticas, como a ‘Demonstração – Turismo na Prática’, que proporciona um tour pela Linha Turismo com guia credenciado nos dias 23 de janeiro e 10 de fevereiro. Também estão previstos cursos sobre atendimento ao turista, sustentabilidade e turismo religioso, além de uma visita técnica ao Memorial Paranista.

As ações são realizadas em parceria com o Senac e abordam temas como valorização dos atrativos locais, turismo receptivo e segmentos específicos. O objetivo é consolidar Curitiba como um destino turístico preparado, sustentável e competitivo.

Capacitação para melhorar experiência do visitante

Entre os destaques da programação está o curso ‘Qualidade no Atendimento ao Turista’, que acontece de 2 a 6 de fevereiro. Com 15 horas de duração, a formação visa desenvolver habilidades de comunicação e atendimento alinhadas às expectativas dos turistas.

Alinhado aos princípios de Destino Turístico Inteligente, o curso ‘Ambiente, Biodiversidade e Mudanças Climáticas’ abordará práticas sustentáveis no turismo. Já o ‘Aperfeiçoamento em Atendimento ao Turismo Religioso’ focará em técnicas específicas para esse segmento.

As inscrições para todas as atividades estão abertas no site da Escola de Turismo de Curitiba. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3250-7787 e (41) 3250-7788.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.