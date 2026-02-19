É de graça

Curitiba abre inscrições para curso gratuito de português para migrantes

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/02/26 14h06
Curso para migrantes ofertado pela Educação está com matrículas abertas. Foto: Levy Ferreira/SECOM (arquivo)

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para o curso gratuito de Língua Portuguesa voltado a migrantes e refugiados. As aulas começam em 9 de março e serão realizadas duas vezes por semana, das 19h às 21h, na rede municipal de ensino.

Os interessados podem se inscrever através de um link disponibilizado pela Secretaria Municipal da Educação. No primeiro dia de aula, os alunos deverão efetuar a matrícula diretamente na secretaria da escola escolhida.

O projeto, que existe há mais de uma década, já atendeu mais de mil pessoas. Ele visa facilitar a integração dos migrantes na sociedade local através do ensino do idioma.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 3350-3019 ou (41) 98535-0831. A lista completa das escolas que oferecem o curso está disponível no site da prefeitura.

A Gerência de Educação de Jovens e Adultos, responsável pelo programa, está localizada na Avenida João Gualberto, 623, 7º andar, Torre A, no bairro Alto da Glória. O atendimento é feito das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

