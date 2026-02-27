Curitiba abre inscrições para curso gratuito de português para estrangeiros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas para o curso gratuito de Língua Portuguesa para Migrantes e Refugiados. As aulas começam em 9 de março e serão realizadas duas vezes por semana, das 19h às 21h, em escolas municipais da cidade.

O objetivo do curso é auxiliar na inserção social de estrangeiros residentes em Curitiba, ajudando-os em situações cotidianas como alugar uma casa, buscar emprego ou ir a uma consulta médica. As inscrições podem ser feitas através de um link disponibilizado pela prefeitura.

Fabíola Maciel Corrêa, assistente pedagógica da Gerência da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria Municipal da Educação, explica: “Buscamos ajudá-los na inserção, a conversarem e preencherem seus dados na hora de alugar uma casa, de buscar um emprego, em uma consulta médica, quando precisam explicar seus sintomas, enfim, o curso é pensado para ajudá-los a se expressarem adequadamente”.

O projeto existe há mais de uma década e já atendeu mais de mil pessoas. Interessados podem obter mais informações pelos telefones (41) 3350-3019 ou (41) 98535-0831. A lista de escolas que ofertam o curso está disponível no site da prefeitura.

Para efetivar a matrícula, os alunos devem comparecer à secretaria da escola escolhida no primeiro dia de aula, após terem realizado a inscrição online previamente.