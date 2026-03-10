Curitiba abre inscrições para curso de Educação Alimentar Sustentável

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para a primeira edição da Jornada Pedagógica em Educação Alimentar e Nutricional Sustentável. O curso presencial acontecerá no dia 20 de março no Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional Sustentável da Fazenda Urbana da CIC. São 20 vagas destinadas a professores do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal.

O curso marca o início das atividades do primeiro núcleo do gênero no Brasil, integrando educação, segurança alimentar, desenvolvimento humano e meio ambiente. Com carga horária de 20 horas, abordará temas como o ciclo do alimento, o papel da alimentação no ambiente escolar, metodologias pedagógicas, agricultura urbana e os impactos dos sistemas alimentares no meio ambiente.

Os participantes terão contato com conteúdos teóricos e atividades práticas. Estão previstas vivências na Fazenda Urbana, atividades com alimentos e orientações para que os professores multipliquem o conhecimento nas escolas. O objetivo é formar cidadãos conscientes sobre alimentação, território e cuidado com o planeta.

O Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional Sustentável (Neans) é uma parceria entre as secretarias municipais da Educação, Segurança Alimentar e Nutricional, Desenvolvimento Humano e Meio Ambiente. Além de cursos para professores, prevê a realização de oficinas, seminários e atividades educativas para estudantes, idosos e comunidade em geral.