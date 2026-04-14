Curitiba abre inscrições para atividades em piscinas e espaços esportivos

As inscrições para o programa Viva o Sábado estão abertas em Curitiba, com agendamentos disponíveis para o próximo sábado (18/4). A iniciativa oferece acesso gratuito a piscinas aquecidas e espaços esportivos em diversos bairros da cidade. Os cadastros devem ser feitos a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades, pelo Guia Curitiba. Cada pessoa pode levar outras três acompanhantes, desde que todos estejam cadastrados no e-Cidadão e no Guia Curitiba.

Para participar das atividades nas piscinas, a idade mínima é de 3 anos. É obrigatória a apresentação de exame físico de pele, feito por médico ou enfermeiro, com validade de um ano. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar. O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório. A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

As atividades acontecem das 13h às 18h, com piscinas funcionando das 13h30 às 17h30. Os locais incluem os Clubes da Gente do Bairro Novo, Santa Felicidade, Boa Vista, CIC e Tatuquara, além do Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, Centros da Juventude Eucaliptos e Audi União, e outros espaços esportivos como o Parque Olímpico do Cajuru. Algumas quadras e ginásios exigem agendamento mensal, enquanto outras funcionam em sistema livre.