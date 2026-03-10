Curitiba abre inscrições para 1ª etapa do Circuito de Corridas de Rua 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abre nesta terça-feira (10/3), às 20h, o segundo lote de inscrições gratuitas para a 1ª etapa do Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2026. A prova inaugural acontecerá no dia 22 de março, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete, como parte das comemorações dos 333 anos da cidade.

O circuito deste ano contará com cinco provas, todas com percursos de 5 e 10 quilômetros. Podem participar corredores a partir de 18 anos, incluindo pessoas com deficiência em diversas categorias. As inscrições são gratuitas e limitadas.

Uma novidade desta edição é a mandala formada pelas cinco medalhas das etapas. Ao completar todas as provas, o atleta poderá montar uma mandala comemorativa que homenageia pontos tradicionais de Curitiba. A arte oficial foi escolhida por concurso e a vencedora foi a engenheira civil e corredora Thai Steff.

As datas das etapas já estão definidas: 22/3 (1ª etapa), 14/6 (2ª etapa), 28/6 (Entre Parques), 27/9 (3ª etapa) e 1/11 (4ª etapa). Os locais das provas ainda serão divulgados, com exceção da primeira etapa.

O Circuito Curitiba de Corridas de Rua é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) para promover a prática esportiva e a qualidade de vida na cidade.