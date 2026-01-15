Curitiba abre 405 vagas para cursos gratuitos de gastronomia em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abre nesta quinta-feira (15/1) as inscrições para 405 vagas em 24 cursos gratuitos de gastronomia, que serão realizados em fevereiro. Os cursos fazem parte do programa Escolas de Gastronomia Social e acontecerão em diferentes unidades da rede municipal, como o Mercado Municipal, Casa Culpi e Fazendas Urbanas.

As inscrições serão feitas exclusivamente online, através do site Guia Curitiba. Os interessados devem preencher um formulário único de cadastro e aguardar o resultado do processo seletivo. A coordenação entrará em contato via WhatsApp na semana anterior ao início do curso, informando a classificação e próximos passos.

Cada participante pode se inscrever em apenas um curso por mês. Têm prioridade alunos novos que nunca cursaram a modalidade e candidatos que tenham concluído o curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos nos últimos 12 meses.

Entre os cursos oferecidos estão Alimentação Saudável, Chocolate e suas Produções, Preparo de Pizza sem Glúten, Culinária Vegetariana e Hambúrguer Gourmet. As aulas têm duração de 15 horas, distribuídas ao longo de uma semana, em períodos matutino, vespertino ou noturno.

Os cursos são resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a Fundação de Ação Social e o Senac-PR. O objetivo é qualificar a população para o mercado de trabalho, aprimorar técnicas culinárias e promover geração de renda e inclusão social.

Além dos cursos regulares, em fevereiro também será retomado o Percurso Formativo 2026, um programa mais extenso com duração entre 60 e 85 horas, organizado em três módulos ao longo de 30 a 40 dias. Ao final, os participantes poderão apresentar seus produtos ao público em espaços comerciais de Curitiba.