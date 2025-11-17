Curitiba: 658 mil notas emitidas por Simples Nacional no Emissor Nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde 1º de novembro, as empresas optantes pelo Simples Nacional em Curitiba já emitiram cerca de 658 mil notas fiscais (média de 43,9 mil por dia) utilizando o Emissor Nacional. A mudança faz parte do processo de padronização nacional dos documentos fiscais, decorrente da Reforma Tributária, que substituirá o ISS (municipal) e o ICMS (estadual) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A migração para o sistema nacional está sendo realizada de forma gradual. As Sociedades de Profissionais enquadradas no ISS Fixo iniciaram a transição em 1º de outubro, seguidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte em 1º de novembro. A próxima etapa prevê que todos os prestadores de serviços de Curitiba migrem para o Emissor Nacional até 1º de janeiro do próximo ano.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs), que somam 144.557 em Curitiba, já utilizam a plataforma nacional desde 2023 e não são afetados por essa mudança. Estima-se que cerca de 400.972 contribuintes prestadores de serviços deverão concluir a migração até o fim do prazo estabelecido.

Apesar da transição para o emissor nacional, a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba mantém a responsabilidade pela gestão e fiscalização das notas emitidas de ISS. Para auxiliar contribuintes e contadores no processo de migração, a Prefeitura disponibilizou um site com um guia completo, acesso à legislação atualizada e canal de suporte para dúvidas: https://lp.curitiba.pr.gov.br/notanacional/