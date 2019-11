Curitiba vai bater a marca de 50 mil estudantes na educação infantil em 2020. Segundo a prefeitura da capital, serão 8,2 mil vagas em creches além das 46 mil nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A declaração do prefeito Rafael Greca vem dias depois da polêmica envolvendo o edital de contratação dos Centros de Educação Infantis (CEIs), que tiveram mudanças na remuneração e na faixa etária das crianças atendidas.

Assim, garante a administração municipal, serão ampliadas as quase duas mil vagas que poderiam ser ‘fechadas’ nos CEIs com o novo edital, sem prejuízo no atendimento às crianças.