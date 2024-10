Cultivo criminoso surpreende PMs em bairros pacatos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná descobriu num último sábado (26) uma grande estufa para cultivo de maconha em duas casas nos bairros Boa Vista e Bairro Alto, em Curitiba. Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia anônima de comercialização de drogas nas residências.

Após abordagem da polícia, foram encontrados 327 pés de maconha, além de 29 balas de ecstasy, materiais para plantio e extração da droga. Três suspeitos foram detidos.

Na primeira residência, foi encontrada a estufa com os pés de maconha de vários tamanhos, que foram apreendidos. A equipe se deslocou então para a residência de outro suspeito, no Bairro Alto, onde foram encontradas uma prensa automática para extração do óleo puro da planta, 29 balas de ecstasy e uma estufa móvel prateada. O suspeito confirmou que a casa foi alugada pelos três para produzir e comercializar a droga.

A polícia apreendeu, ainda, um simulacro de arma de fogo, um notebook, três celulares, R$ 250 em dinheiro e 1.120 em moeda tailandesa, duas prensas, um veículo, uma câmera de vigilância e dois relógios.

Na batida, um dos suspeitos passou mal e teve que ser atendido pelo SAMU, sendo liberado em seguida. Dois dos suspeitos já tinham sido citados em outros boletins de ocorrência, um deles por ter evadido de outra plantação, onde foram apreendidos 151 pés de maconha, e o segundo por denúncia de furto à mesma residência onde a droga foi encontrada neste sábado.

Fuzil

Outra ação da Polícia ganhou destaque neste domingo (28), desta vez em Paranaguá, no Litoral do Estado. Durante patrulhamento da Operação Protetor, a equipe policial tentou abordar um veículo branco, que acelerou rapidamente, iniciando uma fuga. Ao perceber a abordagem policial, o suspeito invadiu uma festa infantil.

A polícia impediu a tomada de reféns e prendeu o homem, que confessou ter abandonado um fuzil calibre 7.62 nas proximidades pouco antes de entrar na festa. O suspeito, o fuzil e um celular foram encaminhados à delegacia, após o detido ter sido levado a uma Unidade de Pronto Atendimento para cuidados médicos.

