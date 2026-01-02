Cruzamento no Cajuru será bloqueado para obras do BRT Leste/Oeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima segunda-feira (5/1), o cruzamento das ruas Amador Bueno e Filipinas, no bairro Cajuru, terá bloqueio parcial para obras de terraplanagem e pavimentação do Ligeirão Leste/Oeste. As intervenções devem prosseguir até 23 de janeiro, afetando o tráfego na região.

Motoristas terão opções de desvio: no sentido Centro, pelas ruas Sudão e Engenheiro Benedito Mário da Silva até a BR-277, ou pelas ruas Ceilão e Niterói até a BR-277. No sentido bairro, o trajeto será pelas ruas Amador Bueno, Filipinas, Engenheiro Mário da Silva e Ceilão, retornando à Amador Bueno.

Comerciantes e moradores terão acesso permitido até o limite da área em obras. Pedestres e ciclistas compartilharão o mesmo espaço de circulação, desde que haja condições de segurança. Todo o trecho será sinalizado com placas, cerquites e cavaletes pela empresa executora.

As obras fazem parte do projeto do novo BRT Leste/Oeste, que integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O projeto prevê a requalificação de 20 km de infraestrutura para ônibus, incluindo a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais. A modernização visa reduzir o tempo de viagem, diminuir emissões de carbono e melhorar a conectividade entre modais de transporte.

