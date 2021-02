A prefeitura de Curitiba esclareceu, na manhã desta terça-feira (09), que é falso o suposto cronograma que circula pelas redes sociais citando datas de vacinação para curitibanos entre 55 e 74 anos durante o mês de março. A mensagem traz supostas datas que iriam de 1º até 26 de março, o que foi desmentido pela prefeitura de Curitiba.

Nesta segunda-feira (08), a própria secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, esclareceu à Tribuna que ainda não é possível cravar estas datas, já que o órgão depende da liberação das vacinas pelo Ministério da Saúde para então realizar a vacinação nos idosos.

Nesta quarta-feira, começa a vacinação de idosos com 95 anos ou mais. Na quinta-feira (11), é a vez dos idosos com 93 ou mais e na sexta-feira (12), idosos com mais de 90 anos.

E os idosos mais novos?

Segundo a secretária, a ideia é vacinar conforme as doses forem chegando. A questão, porém é que conforme a idade for baixando, cresce significativamente a população pra ser vacinada. “O grupo de pessoas acima de 60 anos, por exemplo, envolve cerca de 312 mil pessoas. Por isso, vamos vacinando conforme as vacinas forem chegando. Idosos com 89 anos e 88 anos englobam essas 12 mil doses que recebemos no domingo”, disse a secretária nesta segunda-feira.

