Um vídeo publicado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) presta uma homenagem às médicas e médicos que estão atuando no combate da pandemia. Ao som de equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o vídeo presta uma homenagem também aos profissionais da categoria vitimados pela doença.

Conforme vão passando os médicos que perderam a vida para o coronavírus, o som do vídeo vai ficando mais intenso, terminando como se o paciente tivesse morrido.

O vídeo chama a atenção da sociedade na observância de cuidados com a sua vida num momento em que se observa o crescimento de casos de covid-19 e o esgotamento da capacidade dos serviços de saúde. O vídeo foi publicado na página oficial do Conselho na segunda-feira (7), antes da morte do neurologista Paulo Eduardo Carneiro da Silva.