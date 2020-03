A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) vai entrar na Justiça para pedir a prorrogação e a renegociação de empréstimos, financiamentos e dívidas bancárias de empresários/associados do setor de bares, restaurantes, casas noturnas e demais 37 atividades econômicas no Paraná.

A decisão foi tomada segunda-feira (23), em Curitiba, após reunião da entidade com advogados. O objetivo é resguardar financeiramente o setor, que passa por momento de dificuldades por causa da crise do coronavírus (Covid-19).

O pedido pela renegociação de dívidas será ajuizado tanto no Paraná como no âmbito da Justiça Federal. A expectativa da Abrabar é de que os bancos flexibilizem a negociação dos débitos e permitam aos empresários ter mais fôlego durante o período de crise.

De acordo com o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, o pedido da entidade encontra respaldo na medida anunciada pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, que busca prorrogar as dívidas bancárias de clientes por 60 dias, devido ao Covid-19.

Entretanto, segundo a Abrabar, as instituições bancárias estão limitando o benefício aos adimplentes e deixando de lado os inadimplentes. Na avaliação de Aguayo, isso não deveria ocorrer, pois a inadimplência deve aumentar por motivos que fogem ao alcance das administrações dos locais.

“Instituições bancárias não estão dando sua devida contribuição em orientar a população e empresários. As medidas do governo só contemplaram os adimplentes, mas nossa preocupação também é com os associados que não estão em dia”, ressaltou Aguayo.

Bancos

O advogado da Abrabar, Orlando Anzoategui Jr., ainda aponta que os bancos estão se negando a aplicar integralmente as regras, limitando-as tão somente aos adimplentes, contrariando a flexibilização e abrangência da Lei para todos.

“Os bancos agiram travando os inadimplentes. Com a movimentação, que era para afrouxar, irão flexibilizar tão somente para uma pequena parcela adimplente”, disse.

A Abrabar disse que os protocolos das ações devem começar a ser feitos a partir de terça-feira (24). Ainda não há detalhes sobre quantos estabelecimentos devem peticionar os pedidos na Justiça.

