A Associação Biblioteca Amigos do Caximba, que faz trabalhos voluntários no bairro carente de Curitiba, foi surpreendida com mais uma doação esta semana. A ufrog, empresa dos calçados de Neoprene Air – que evitam deslizamentos em pisos escorregadios e mantém a temperatura dos pés, doou calçados para 400 crianças da comunidade. A associação existe há 12 anos, trabalha com contraturno lúdico para crianças até 14 anos e depende de doações mensais para ajudar as famílias da região.

Segundo Fernando Vieira, sócio e fundador da ufrog, o Amigos do Caximba representa o que a marca reconhece como principal valor: a educação. “Ajudar uma associação que estimula a cultura, o aprendizado lúdico e ainda se preocupa em se doar integralmente para as famílias da comunidade, é gratificante. Que essas crianças recebam todo o nosso carinho nesta semana natalina e continuem aprendendo muito com esses voluntários que fazem um trabalho incrível”, conta .

Edilaine Aparecida de Lima, fundadora do Amigos do Caximba, ensina literatura para as crianças da comunidade vestida de Emília, famosa personagem do Monteiro Lobato. Para ela, a educação lúdica é muito importante para o aprendizado e é essa a essência do trabalho realizado pelo projeto formado por 19 voluntárias.

Além do contraturno, eles também fazem doações de refeições, cestas básicas, kits de higiene e roupas para moradores do bairro. A doação foi muito importante, pois muitas crianças chegam na associação descalças. “Recebemos esses presentes com muito amor e carinho e vamos utilizá-los da melhor forma. Com todas as doações recebidas, neste final de ano, conseguimos ajudar mais de 1500 famílias e isso tem sido incrível”, explica.

Associação Biblioteca Amigos do Caximba ajuda crianças, gestantes e idosos

A Associação Biblioteca Amigos do Caximba foi criada há 12 anos na casa da Edilaine, que desde sempre ensina uma literatura lúdica no contraturno das crianças. Há alguns anos, após ser divulgada uma matéria feita para o programa do Luciano Huck, da Rede Globo, a associação ficou ainda mais conhecida por todo o Brasil.

Hoje, há uma sede nova em construção que foi doada para a instituição. Os voluntários atendem gratuitamente 310 crianças cadastradas para as atividades multidisciplinares de apoio pedagógico, sendo que mais de 400 crianças estão na fila de espera. Também são distribuídos alimentos, roupas, refeições e kits maternidades para gestantes. Durante o período da pandemia, o trabalho de contraturno e as refeições foram paralisados. Mas, as doações que são as mais emergenciais continuam sendo feitas, já que muitas famílias dependem da instituição.

Quer ajudar?

Seja também um doador, ligue: (41) 99772-9081.

Endereço: Associação Biblioteca Amigos do Caximba – Rua Francisca Beralde Paolini, 267 – Campo de Santana, Curitiba.