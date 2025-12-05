Crianças autistas participam de oficina natalina de culinária em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (12), 12 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) participarão de uma oficina natalina de culinária na Casa Culpi, no bairro Butiatuvinha, em Curitiba. O evento, que acontece às 14h30, é uma iniciativa do projeto Fazer o Bem em Quem Não Tem em parceria com a Casa Culpi, equipamento da Prefeitura que abriga uma das Escolas de Gastronomia Social da cidade.

Durante a atividade, as crianças terão a oportunidade de manipular uma massa nutritiva, preparar salgadinhos e degustar suas próprias criações. O objetivo é proporcionar uma experiência divertida e nutritiva para crianças com seletividade alimentar, condição comum em indivíduos com autismo.

Além da oficina culinária, está prevista a visita do Papai Noel, que entregará presentes doados por padrinhos e madrinhas do projeto, incluindo bonecas confeccionadas por uma parceira da ação.

Sobre o projeto

O Projeto Fazer o Bem a Quem Não Tem atua há 12 anos em Curitiba, focando principalmente em ações de segurança alimentar e apoio a crianças autistas. Há 5 anos, ampliou seu atendimento ao integrar o Programa Mesa Solidária, uma parceria entre a Prefeitura, entidades públicas e privadas, e contribuições da comunidade.

Daiana Roberta Klotz, idealizadora e presidente do projeto, explica que a missão é combater a insegurança alimentar: “Acreditamos que a alimentação não é apenas um direito básico, é uma porta para saúde, desenvolvimento e esperança. Por isso, trabalhamos com nutrição para famílias em risco social e apoio alimentar para crianças autistas”.

A oficina natalina é direcionada exclusivamente para as 12 crianças do projeto e seus responsáveis, promovendo uma experiência inclusiva e educativa no período festivo.