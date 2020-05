Um menino de cinco anos que estava internado no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, é mais uma das vítimas fatais do novo coronavírus. O hospital confirmou nesta quarta-feira (13) o falecimento ocorrido no dia anterior, na terça-feira (12). A criança era paciente do setor de neurologia e fazia tratamento há um ano na instituição. No balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado na terça-feira, que não contabilizava nenhuma morte na capital desde o último sábado (9), o falecimento da criança ainda não havia entrado nas estatísticas.

Segundo a nota da instituição, o menino deu entrada no Pequeno Príncipe no último dia 22 de abril, com crise convulsiva. Após o teste para coronavírus dar positivo, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para a ala disponibilizada para atender exclusivamente os casos suspeitos e confirmados da doença.

O hospital lamentou o ocorrido. Informou que o paciente estava em tratamento e, devido sua condição pré-existente, não conseguiu se recuperar. A instituição disse que se solidariza à família e está prestando toda a assistência.

