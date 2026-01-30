Crescimento vertical para servidores de Curitiba inicia inscrições na segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba realizou nesta quinta-feira (29/1) um treinamento com as equipes dos núcleos de Gestão de Pessoal e coordenações de Recursos Humanos da Prefeitura. O objetivo foi preparar para o início do crescimento vertical 2025, cujas inscrições abrem na próxima segunda-feira (2/2).

O crescimento vertical é um procedimento de carreira que pode beneficiar mais de cinco mil servidores municipais, com aumento salarial de 15% para os contemplados. As inscrições poderão ser feitas de 2 de fevereiro a 2 de março de 2026, das 8h às 17h, através do Portal do Servidor.

Como funciona o processo

O Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal apresentou as duas primeiras etapas do processo: inscrição e cadastramento de itens (inclusão de cursos e participações como palestrante). Giza Melo Carvalho, coordenadora do departamento, ressaltou que servidores com dúvidas devem procurar o núcleo de sua secretaria para orientações.

É fundamental que os servidores leiam atentamente o edital correspondente à sua categoria, já que existem seis editais diferentes, um para cada lei do Plano de Carreira. O limite de vagas por cargo e nível é de até 20% do total de servidores ativos integrantes da parte permanente de cada cargo, conforme apurado em 30 de junho de 2024.

O investimento anual da Prefeitura de Curitiba nesse programa será de R$ 120 milhões. Todas as informações e atualizações sobre o processo estarão disponíveis no Portal do Servidor, onde os interessados devem acessar com CPF e senha.