Credenciamento para imprensa da 43ª Oficina de Música de Curitiba está aberto

O credenciamento para profissionais de imprensa interessados em cobrir a 43ª Oficina de Música de Curitiba está aberto até 5 de janeiro de 2026. O evento acontecerá de 7 a 18 de janeiro do próximo ano.

Para se credenciar, jornalistas e comunicadores de veículos e páginas oficiais devem preencher um formulário online informando dados como nome, função e veículo. Após o envio, a equipe confirmará por e-mail se o profissional está apto a retirar a credencial.

As credenciais poderão ser retiradas a partir de 6 de janeiro na Capela Santa Maria Espaço Cultural, no Centro de Curitiba, das 9h às 12h e das 14h às 17h30. Solicitações após o prazo serão atendidas excepcionalmente em 8 de janeiro.

A 43ª edição da Oficina de Música contará com mais de 150 eventos em 12 dias, sendo 120 gratuitos. A programação inclui música popular, erudita e antiga, cinema, circuito em bares e atividades formativas. Os ingressos para as atrações pagas variam de R$ 20 a R$ 60.

Entre os destaques estão shows de artistas como Leila Pinheiro, Francis Hime, MPB4, Demônios da Garoa e Tiago Iorc no Teatro Guaíra. Outros espaços culturais da cidade também receberão apresentações, como o Teatro do Paiol, Memorial de Curitiba e Solar da Glória.

O evento é realizado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com apoio de diversas instituições e patrocínio da Sanepar e Itaú.