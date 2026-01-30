Credenciamento para cobertura do Carnaval de Curitiba 2026 está aberto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Cultural de Curitiba abriu o credenciamento para profissionais de imprensa interessados em cobrir o Carnaval de Curitiba 2026. O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. O credenciamento é exclusivamente online e destinado a profissionais de veículos de comunicação e páginas oficiais de divulgação.

Para se credenciar, os interessados devem preencher um formulário online com informações como nome completo, função, veículo ou página de atuação e telefone. Após o envio, a equipe organizadora enviará um e-mail de confirmação indicando que o profissional está apto a retirar sua credencial.

As credenciais poderão ser retiradas de 2 a 13 de fevereiro no Solar da Cultural, localizado na Rua Dr. Claudino dos Santos, 142, no bairro São Francisco. O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 14h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

O Carnaval de Curitiba 2026 contará com a participação de dez escolas de samba, divididas entre o Grupo Especial e o Grupo de Acesso. Além dos desfiles das escolas, a programação incluirá blocos carnavalescos, um baile infantil e a tradicional Zombie Walk, oferecendo opções de entretenimento para diferentes públicos.