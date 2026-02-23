Creafro promove debate sobre fé e saúde mental da população negra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Referência Afro Enedina Alves Marques (Creafro) realiza nesta terça-feira (24/2) uma roda de conversa sobre a importância da fé para a saúde mental da população negra. O evento gratuito acontece das 13h às 14h30 na sede do Creafro, no bairro São Francisco, em Curitiba.

Com o tema “Importância da fé para a saúde mental”, a atividade busca criar um espaço de reflexão, valorizando saberes, espiritualidade e vivências que historicamente sustentam trajetórias individuais e comunitárias da população negra. Os psicólogos Beatriz Vieira e Gabriel Carneiro coordenarão o diálogo, abordando a fé como elemento de fortalecimento emocional e construção de redes de apoio.

A diretora de Promoção à Igualdade Étnico-Racial, Maria Tereza Rosa, destaca que o debate amplia a compreensão sobre cuidado em saúde mental, considerando saberes ancestrais e espiritualidade como dimensões legítimas de cuidado. A iniciativa parte do entendimento de que a fé pode ser um fator de proteção diante de contextos de vulnerabilidade e desigualdades históricas enfrentadas pela população negra.

O encontro integra a proposta Diálogos Essenciais do Creafro e é aberto a todos os interessados. Mais informações podem ser obtidas diretamente no local do evento: Rua Paula Gomes, 325 – São Francisco, Curitiba.