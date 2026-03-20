Cras Bairro Alto é revitalizado e amplia qualidade do atendimento a 4 mil famílias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel entregou nesta quinta-feira (19/3) a revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Bairro Alto, da Fundação de Ação Social (FAS). A ação integra a programação de aniversário de 333 anos de Curitiba e reforça o compromisso com a qualificação dos serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade.

Localizado na Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323, o equipamento atende 3.979 famílias referenciadas, com média de 563 famílias acompanhadas e 1.478 atendimentos mensais.

As melhorias foram realizadas para proporcionar mais conforto, segurança e qualidade tanto para os usuários quanto para os servidores da unidade. Durante a entrega, o prefeito destacou a importância de investir em equipamentos públicos que atendem diretamente a população.

“Estamos investindo na melhoria dos equipamentos da assistência social para garantir mais dignidade, acolhimento e qualidade no atendimento às famílias. O Cras é a porta de entrada para muitos serviços essenciais e precisa estar preparado para receber bem a população”, afirmou o prefeito.

A revitalização incluiu pintura interna e externa, revisão do telhado e das instalações elétricas, adequações hidráulicas, implantação de divisórias internas e serviços de jardinagem. O investimento foi de quase R$ 176 mil.

O presidente da FAS, Renan Rodrigues, explicou que a revitalização do Cras Bairro Alto era um sonho da comunidade e dos servidores. “Tão importante quanto entregar um equipamento novo e também entregar uma revitalização. Estamos felizes com isso pois nossa missão é cuidar das pessoas”, disse.

Atendimento às famílias

Inaugurado em 2019, o Cras Bairro Alto funcionava nos fundos do Liceu de Ofícios da região e foi ampliado após a reorganização do espaço de cursos. A unidade mantém uma cozinha industrial, utilizada de forma sazonal para capacitações da comunidade.

Entre os serviços ofertados estão a inclusão e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso a benefícios como o Bolsa Família, além de orientações sobre direitos e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A unidade também oferece atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que promove encontros em cinco grupos com crianças, adolescentes e pessoas idosas. As ações têm como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, estimular a convivência e contribuir para a prevenção de situações de vulnerabilidade social, como trabalho infantil e o isolamento social.

Personagens

Nair Ferreira, 77 anos, foi ao Cras para acompanhar a cerimônia de entrega da revitalização. “Ficou lindo, melhorou tudo, as salas, a pintura. Isso é importante para a comunidade”, disse Nair. Ela participa do SCFV do Cras, desde o início das atividades da unidade. “Gosto de vir aqui para fazer artesanato, encontrar as amigas, conversar. Às vezes a gente está chateada em casa, mas vem no Cras e fica feliz”, contou.

Ana Júlia Silva Policarpo, 35 anos, também foi ao Cras. “Sou muito agradecida pelos serviços públicos de Curitiba, que tem excelente atendimentos, desde a saúde até a assistência social”, disse. Paciente renal, Ana está em Curitiba há dois anos aguardando o transplante de rim. Enquanto espera na fila, ela faz hemodiálise três vezes na semana.