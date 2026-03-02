Saiba onde ser atendido

Cras Alto Boqueirão fecha para reforma e atendimentos são transferidos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/03/26 15h04
Cras Alto Boqueirão passa a atender no Centro Dia Amigo Curitibano. Foto: Ricardo Marajó/SECOM (arquivo)

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alto Boqueirão, na Regional Boqueirão de Curitiba, ficará temporariamente fechado para reforma a partir desta quarta-feira (4/3). A previsão é que a unidade reabra no dia 18 de março, após a conclusão dos trabalhos de revitalização do espaço.

Durante o período de obras, de 4 a 17 de março, os atendimentos serão realizados em uma sala do Centro Dia Amigo Curitibano, localizado na Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.840, no Alto Boqueirão. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e facilitar o acesso das famílias atendidas pelo Cras.

A reforma tem como objetivo melhorar a estrutura física da unidade, proporcionando mais conforto, segurança e melhores condições de atendimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

Os usuários que necessitarem de informações adicionais podem entrar em contato com a Fundação de Ação Social (FAS) pelos canais oficiais de atendimento.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.