Cras Alto Boqueirão fecha para reforma e atendimentos são transferidos

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alto Boqueirão, na Regional Boqueirão de Curitiba, ficará temporariamente fechado para reforma a partir desta quarta-feira (4/3). A previsão é que a unidade reabra no dia 18 de março, após a conclusão dos trabalhos de revitalização do espaço.

Durante o período de obras, de 4 a 17 de março, os atendimentos serão realizados em uma sala do Centro Dia Amigo Curitibano, localizado na Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.840, no Alto Boqueirão. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e facilitar o acesso das famílias atendidas pelo Cras.

A reforma tem como objetivo melhorar a estrutura física da unidade, proporcionando mais conforto, segurança e melhores condições de atendimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

Os usuários que necessitarem de informações adicionais podem entrar em contato com a Fundação de Ação Social (FAS) pelos canais oficiais de atendimento.