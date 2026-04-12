Corrida infantil reúne 1,5 mil crianças no Parque Barigui

Cerca de 1.500 crianças participaram da primeira etapa da Corrida Infantil 2026 no estacionamento do Parque Barigui, em Curitiba, neste domingo (12). O evento, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, dividiu as provas por faixas etárias, com percursos que variaram de 600 metros a 4 quilômetros. Crianças de todas as idades, inclusive com deficiências, puderam participar.

O circuito de corrida infantil existe em Curitiba desde 1990, completando 36 anos de incentivo ao atletismo municipal. As provas aconteceram em um ambiente preparado para estimular a prática esportiva desde a infância, com segurança e acolhimento para os participantes e suas famílias.

Pedro Henrique Zaniolo, 17 anos, campeão da corrida infantil em edições anteriores, foi convidado a entregar medalhas aos novos atletas. Em 2026, ele alcançou um feito raro ao vencer também a categoria adulto em sua estreia. O atleta é incentivado pela prefeitura e estuda Direito.

Na categoria Juvenil, Kimberly Andreatta Lopes venceu os 4 quilômetros com o tempo de 20 minutos e 12 segundos. A atleta destacou a importância de poder disputar gratuitamente em um ano de despedida da etapa infantil. A segunda etapa do circuito está marcada para o dia 24 de maio.