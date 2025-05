Corrida com música educa crianças sobre abuso na RMC

Neste sábado (17) as ruas de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, serão palco de uma importante manifestação social. O Projeto Dorcas, instituição com três décadas de atuação na área, promove uma corrida comunitária para conscientizar sobre o abuso sexual infantil, tema central do Maio Laranja.

A iniciativa, que acontece desde 2018, deve reunir mais de 100 participantes, incluindo crianças e lideranças locais. O evento destaca-se como uma resposta da comunidade a um dos maiores desafios enfrentados por crianças em situação vulnerável no país.

O ponto de encontro será em frente ao CMEI Bonfim, localizado na Rua Amantino Pereira de Azevedo, 125, no bairro Bonfim. A concentração está marcada para as 8h30, com atividades previstas até as 12h.

O Projeto Dorcas, que atualmente atende 300 crianças e adolescentes, preparou uma programação especial. O momento mais aguardado será uma flash mob, registrada por drone, onde as crianças assistidas pela instituição apresentarão uma coreografia da música “Carinho não pode ser segredo”.

A letra da canção traz uma mensagem crucial: “Carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado. E se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado”. Essa iniciativa busca educar de forma lúdica sobre a importância do respeito ao corpo e a identificação de situações inadequadas.

A corrida não só promove a conscientização, mas também fortalece os laços comunitários, unindo moradores, instituições e poder público em torno de uma causa vital para o bem-estar das crianças da região. É um exemplo de como ações locais podem ter um impacto significativo na proteção dos direitos infantis.