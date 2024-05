Para as mamães que estarão em Curitiba, neste domingo (19), às 8h30, no Parque Barigui, a campanha Maio Furta-Cor convida para um treinão de corrida, batizado de “Corre de mãe é na pista” para lembrar que cuidar da saúde mental também passa pelo cuidado integral com a saúde da mulher.

Maio é o mês das mães e também é tempo de conscientizar e ampliar o debate sobre saúde mental materna. Por isso, a campanha Maio Furta-Cor: Saúde Mental Materna Importa foi criada e está hoje em 17 países de quatro continentes, para promover ações para possibilitar tanto discussões acerca do tema quanto o encontro e a troca de experiências entre as mães, como a arquiteta e maquiadora Gisele Rocha, na imagem com seus filhos, Matheus e Isabella.

SERVIÇO

Campanha Maio Furta-Cor: Saúde Mental Materna Importa

Quando? Próximo domingo (19), às 8h30

Onde? Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N, Bigorrilho, Curitiba – PR)

Entrada: gratuita com inscrições aqui

Caso a mãe queira adquirir a camisa da campanha, basta contatar o @ondafurtecorcuritiba no Instagram para saber mais.

