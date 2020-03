O primeiro caso de contaminação do coronavírus no Brasil aconteceu no final de fevereiro (a primeira morte foi nesta terça-feira, dia 17). No entanto, temos acompanhado diariamente a evolução da contaminação em todo o mundo. Dos primeiros casos na China em dezembro, até a declaração da pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde, dia 11 de março.

Cada país tem lidado de um jeito com o coronavírus, a maioria seguindo as determinações da OMS. A Tribuna do Paraná convocou vários de seus amigos/leitores espalhados pelo mundo para que enviassem para nós relatos de como está o clima, quais as preocupações locais e como o coronavírus está impactando em suas rotinas.

A maioria teve contato com o a euforia da chegada do coronavírus antes que nós, brasileiros, e podem ajudar a compreender e até nos aconselhar sobre a melhor forma de lidar com a pandemia. Confira os relatos de moradores da Itália, Holanda, Suécia, Portugal, Estônia e Canadá a seguir.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

