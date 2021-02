Curitiba totaliza nesta quinta-feira (4), 485 novos casos de coronavírus e 11 mortes provocadas pela doença. Ao total, a capital paranaense já confirmou 130.115 casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia. As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal da Saúde.

Do total de 11 novas mortes, 10 deles ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são cinco homens e seis mulheres, com idades entre 45 e 96 anos. Todos tinham fatores de risco para complicações da covid.

Na atualização desta quinta-feira, 2.657 mortes foram provocadas pela doença desde março de 2020. 122.121 pessoas contraíram a covid-19 e já se recuperaram. Elas foram liberadas do isolamento e estão sem sintomas da doença.

São 5.337 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Nesta quinta-feira (4), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. No momento restam 53 leitos livres.

Números da covid-19 em 4 de fevereiro

485 novos casos confirmados

11 novos óbitos (10 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 130.115

Casos Ativos – 5.337

Recuperados – 122.121

Óbitos – 2.657