Curitiba confirmou neste sábado (16), o registro de mais 19 mortes e 839 novos casos confirmados de covid-19. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 13 dos novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Entre os moradores da capital que perderam suas vidas para a doença estão 10 mulheres e nove homens, que tinham entre 22 a 90 anos de idade.

De acordo com a SMS, 18 das novas vítimas tinham fatores de risco para complicações por covid-19 e apenas um homem de 46 anos, que faleceu na sexta-feira (15) após mais de um mês de internamento, não possuía fator de risco conhecido.

Com os novos números divulgados neste sábado, Curitiba chegou à marca de 2.458 mortes e 121.368 casos confirmados de covid-19, registrados desde março de 2020.

Casos ativos

Hoje, 8.714 pessoas são consideradas pelas autoridades de saúde municipais como pacientes na fase ativa da doença em Curitiba, correspondentes ao número de infectados com potencial de transmissão do vírus. No dia anterior, na sexta-feira, a cidade tinha 8.466 casos ativos.

Ocupação nas UTIs

A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 80% neste sábado. No momento, de acordo com a SMS, restam 76 leitos livres em hospitais da rede pública da capital. Ocupam estes leitos os pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 e pessoas que têm sintomas da doença.

Números da covid-19 em 16 de janeiro

839 novos casos confirmados

19 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 121.368

Casos Ativos – 8.714

Recuperados – 110.196

Óbitos – 2.458