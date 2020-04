Primeiro Curitiba esvaziou. Ninguém nas ruas, comércio de portas fechadas, ruas sem congestionamento. Depois, os poucos que precisavam sair pra rua esconderam seus rostos atrás de máscaras.

Em pouco mais de um mês do coronavírus na cidade – os primeiros casos de covid-19 foram registrados dia 11 de março -, a equipe da Tribuna foi às ruas mostrar não só como os curitibanos estão se protegendo da doença, mas também como a pandemia mudou a rotina da capital. Tudo registrado pelas lentes dos repórteres fotográficos Lineu Filho e Gerson Klaina.

Desinfecção em frente ao Hospital do Trabalhador. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

As movimentações de pacientes nas unidades de saúde, as lavagens de ruas e hospitais, os profissionais que pelo ofício não podem ficar em casa, as aglomerações não recomendadas em parques e filas de bancos, as igrejas sem fiéis e, agora, a volta paulatina do comércio contra todas as orientações das autoridades de saúde. Tudo registrado em imagens na nossa edição em tempo real no site e nas páginas do jornal impresso.

Abaixo, alguns dos flagrantes dos nossos repórteres fotográficos até aqui neste turbilhão de mudanças que o coronavírus causou na vida de cada um de nós.

