Coral natalino no Instituto de Educação une clássicos e hits contemporâneos

Na próxima segunda-feira (8/12), às 19h30, estreia o Natal do Instituto de Educação em Curitiba, com uma apresentação gratuita de coral nas janelas históricas do prédio. O espetáculo, que faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, acontecerá na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Voluntários da Pátria, no Centro.

A produção da Fundação Cultural de Curitiba traz novidades este ano. O coral será formado por 24 estudantes do Instituto de Educação junto a cantores profissionais. O repertório mistura clássicos natalinos como ‘Noite Feliz’ e ‘Glória a Deus’ com hits contemporâneos como ‘A Paz’ do Roupa Nova e ‘All I Want For Christmas is You’ de Mariah Carey.

O espetáculo contará com iluminação cênica na fachada de arquitetura eclética do prédio e participação de personagens ‘cupcakes’ iluminados para animar o público. As apresentações gratuitas acontecerão até quarta-feira (10/12), sempre às 19h30.

O Instituto de Educação do Paraná, inaugurado em 1876, completa 150 anos em 2026. A instituição, que oferece Ensino Fundamental integral, Médio e Formação de Docentes, é um marco na educação paranaense, tendo formado figuras notáveis como o pedagogo Erasmo Pilotto e a poeta Helena Kolody.