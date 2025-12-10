Coral Folclórico Italiano se apresenta gratuitamente na Casa Culpi

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade realizará apresentações gratuitas nas escadas da Casa Culpi, localizada na Avenida Manoel Ribas, 8450, no bairro Butiatuvinha em Curitiba. As apresentações acontecerão nesta quinta-feira (11/12) e na próxima segunda-feira (15/12), às 19h. O evento faz parte do Natal Felice, promovido pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade (Acisf), com apoio da Prefeitura de Curitiba.

O espetáculo promete emocionar o público com canções tradicionais e culturais italianas, celebrando as raízes e a identidade dos imigrantes que fundaram Santa Felicidade. O Coral, com 80 anos de história, possui um amplo repertório que inclui músicas sacras, folclóricas e trechos de ópera.

A Casa Culpi, palco das apresentações, é um casarão histórico construído em 1887 por Giovanni Baptista Culpi. O local já teve diversas funções ao longo dos anos, incluindo residência familiar, armazém, Centro de Referência de Assistência Social e memorial da imigração italiana. Atualmente, abriga uma Escola de Segurança Alimentar e Nutricional desde 2023.

Alex Sandro Túlio, presidente do Coral, relembra com carinho o período em que o grupo ensaiava na Casa Culpi: “Em 1990, vivíamos um período especial de dedicação e convivência cultural. A Casa era muito mais do que apenas um espaço físico: era um mergulho na história dos imigrantes italianos que ajudaram a construir a identidade daquela região”.

As apresentações do Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade na Casa Culpi oferecem uma oportunidade única para a comunidade local e visitantes apreciarem a rica herança cultural italiana de Santa Felicidade, em um ambiente histórico e significativo para a região.