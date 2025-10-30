Serviço

Copel informa que quase 800 imóveis ficarão sem luz nesta sexta-feira em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/10/25 17h36
Vai faltar luz em vários bairros de Curitiba nesta sexta-feira. Foto: Pixabay

Nesta sexta-feira (31/10), a Companhia Paranaense de Energia Elétrica alerta que um total de 788 unidades consumidoras serão afetadas por desligamentos programados. O fornecimento de energia elétrica destes locais será interrompido para obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.

As interrupções são essenciais para garantir a segurança e o aprimoramento contínuo da distribuição de energia. A Copel recomenda que, durante os horários indicados, você desligue o disjuntor geral e retire os equipamentos eletrônicos das tomadas.

+ Veja mais: “Show do Século” reúne estrelas do sertanejo neste sábado em Curitiba

Vai faltar luz nesta sexta-feira (31/10/2025) em Curitiba

BairroRuas/Avenidas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
PinheirinhoR ADYR PAROLIM (entre nº 20 e 545), R EGBERTO ACIR S PEREIRA (entre nº 46 e 384)08:45 até 12:4588Manutenção em rede e/ou equipamento
Santa FelicidadeR ANTONIO PARIZE (nº 111), R DANTE MILLARCH (entre nº 21 e 50), R MARGARIDA DALLARMI (entre nº 336 e 590), R NEWTON AMARANTE (entre nº 26 e 105)10:15 até 13:1570Melhorias e/ou ampliações de rede
Xaxim / BoqueirãoR CRISTIANO STROBEL (entre nº 890 e 995)10:15 até 13:15140Melhorias e/ou ampliações de rede
Capão RasoR EMANUEL KANT (entre nº 37 e 1160), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 110 e 379), R PREF AMBROSIO BINI (entre nº 9 e 194)10:15 até 17:15260Melhorias e/ou ampliações de rede
Capão Raso / Novo MundoAV BRASILIA (entre s/n e 6900), R BENJAMIN ANTONIO ANSAI (nº 320), R HELLEN KELLER (entre nº 27 e 205), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 11 e 206), R JOAQUIM FRANCO DOS ANJOS (entre nº 1 e 5), R JOSE GOMES DE ABREU (entre s/n e 236)10:15 até 17:15203Melhorias e/ou ampliações de rede
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R DR EPAMINONDAS RIBEIRO (nº 688), R ENG EDUARDO AFONSO NADOLNY (entre nº 917 e 1087)14:15 até 17:1567Melhorias e/ou ampliações de rede
Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna