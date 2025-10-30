Copel informa que quase 800 imóveis ficarão sem luz nesta sexta-feira em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (31/10), a Companhia Paranaense de Energia Elétrica alerta que um total de 788 unidades consumidoras serão afetadas por desligamentos programados. O fornecimento de energia elétrica destes locais será interrompido para obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.

As interrupções são essenciais para garantir a segurança e o aprimoramento contínuo da distribuição de energia. A Copel recomenda que, durante os horários indicados, você desligue o disjuntor geral e retire os equipamentos eletrônicos das tomadas.

Vai faltar luz nesta sexta-feira (31/10/2025) em Curitiba

Bairro Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Pinheirinho R ADYR PAROLIM (entre nº 20 e 545), R EGBERTO ACIR S PEREIRA (entre nº 46 e 384) 08:45 até 12:45 88 Manutenção em rede e/ou equipamento Santa Felicidade R ANTONIO PARIZE (nº 111), R DANTE MILLARCH (entre nº 21 e 50), R MARGARIDA DALLARMI (entre nº 336 e 590), R NEWTON AMARANTE (entre nº 26 e 105) 10:15 até 13:15 70 Melhorias e/ou ampliações de rede Xaxim / Boqueirão R CRISTIANO STROBEL (entre nº 890 e 995) 10:15 até 13:15 140 Melhorias e/ou ampliações de rede Capão Raso R EMANUEL KANT (entre nº 37 e 1160), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 110 e 379), R PREF AMBROSIO BINI (entre nº 9 e 194) 10:15 até 17:15 260 Melhorias e/ou ampliações de rede Capão Raso / Novo Mundo AV BRASILIA (entre s/n e 6900), R BENJAMIN ANTONIO ANSAI (nº 320), R HELLEN KELLER (entre nº 27 e 205), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 11 e 206), R JOAQUIM FRANCO DOS ANJOS (entre nº 1 e 5), R JOSE GOMES DE ABREU (entre s/n e 236) 10:15 até 17:15 203 Melhorias e/ou ampliações de rede Cidade Industrial de Curitiba (CIC) R DR EPAMINONDAS RIBEIRO (nº 688), R ENG EDUARDO AFONSO NADOLNY (entre nº 917 e 1087) 14:15 até 17:15 67 Melhorias e/ou ampliações de rede