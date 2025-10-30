Copel informa que quase 800 imóveis ficarão sem luz nesta sexta-feira em Curitiba

Nesta sexta-feira (31/10), a Companhia Paranaense de Energia Elétrica alerta que um total de 788 unidades consumidoras serão afetadas por desligamentos programados. O fornecimento de energia elétrica destes locais será interrompido para obras de melhoria, ampliação e manutenção na rede.
As interrupções são essenciais para garantir a segurança e o aprimoramento contínuo da distribuição de energia. A Copel recomenda que, durante os horários indicados, você desligue o disjuntor geral e retire os equipamentos eletrônicos das tomadas.
Vai faltar luz nesta sexta-feira (31/10/2025) em Curitiba
|Bairro
|Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Pinheirinho
|R ADYR PAROLIM (entre nº 20 e 545), R EGBERTO ACIR S PEREIRA (entre nº 46 e 384)
|08:45 até 12:45
|88
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Santa Felicidade
|R ANTONIO PARIZE (nº 111), R DANTE MILLARCH (entre nº 21 e 50), R MARGARIDA DALLARMI (entre nº 336 e 590), R NEWTON AMARANTE (entre nº 26 e 105)
|10:15 até 13:15
|70
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Xaxim / Boqueirão
|R CRISTIANO STROBEL (entre nº 890 e 995)
|10:15 até 13:15
|140
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Capão Raso
|R EMANUEL KANT (entre nº 37 e 1160), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 110 e 379), R PREF AMBROSIO BINI (entre nº 9 e 194)
|10:15 até 17:15
|260
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Capão Raso / Novo Mundo
|AV BRASILIA (entre s/n e 6900), R BENJAMIN ANTONIO ANSAI (nº 320), R HELLEN KELLER (entre nº 27 e 205), R INFANTE DOM HENRIQUE (entre nº 11 e 206), R JOAQUIM FRANCO DOS ANJOS (entre nº 1 e 5), R JOSE GOMES DE ABREU (entre s/n e 236)
|10:15 até 17:15
|203
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R DR EPAMINONDAS RIBEIRO (nº 688), R ENG EDUARDO AFONSO NADOLNY (entre nº 917 e 1087)
|14:15 até 17:15
|67
|Melhorias e/ou ampliações de rede
