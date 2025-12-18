Cooperativa de Pinhais ganha projeção em site de gigante das vendas online

Os produtos desenvolvidos pela Cooperativa Criarte Pinhais passaram a integrar a vitrine nacional da Shopee, na página especial “Do Paraná para o Brasil”. A iniciativa é resultado de uma oportunidade do Programa de Incubação para a Comercialização Online, realizado pela Invest Paraná por meio do Programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), em parceria com a plataforma de compras.

Já estão disponíveis na loja itens decorativos e de uso cotidiano, como vasos, copos térmicos e bottoms. Para ingressar no marketplace, os artesãos da cooperativa passaram por um processo de capacitação voltado ao comércio eletrônico, que incluiu orientações técnicas e apoio na regularização documental.

Segundo a presidente da Criarte, Ana Paula Zasatzki, a preparação envolveu diferentes etapas de aprendizado. “A gente também participou de uma feira no centro de Curitiba e tivemos um workshop de fotografia com um fotógrafo muito famoso que veio de São Paulo. Foi um aprendizado grande. A gente já tinha uma lojinha na Shopee, mas consegui refazer, colocar toda a documentação em ordem com a ajuda do edital”, conta.

A loja segue em processo de expansão, com novos produtos sendo incluídos gradualmente. Na página dedicada aos produtos paranaenses, o catálogo já apresenta estampas que remetem a símbolos do estado, como as capivaras, buscando dialogar com a identidade local e atrair consumidores de diferentes regiões do país.

Além da entrada no e-commerce, a cooperativa também avançou em estratégias de autofinanciamento. A Criarte foi selecionada para comercializar parte de seus produtos na loja Curitiba Sua Linda, na capital paranaense. Embora os itens não façam referência direta ao município de Pinhais, a parceria contribui para ampliar a visibilidade do trabalho e fortalecer a sustentabilidade financeira dos artesãos.

Em 2025, a cooperativa também recebeu a certificação como Ponto de Cultura no município de Pinhais. No mesmo período, passou a integrar discussões promovidas pela Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Rotas do Pinhão (Adetur Rotas do Pinhão), que atua no fortalecimento do turismo e da economia criativa nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Serviço

Criarte – Cooperativa de Criações Artesanais de Pinhais

Endereço: Bosque Municipal de Pinhais, localizado na Rua 24 de Maio, s/n

Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 19h

Loja na Shopee aqui