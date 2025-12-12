Contracheque do 13º salário já está disponível para servidores de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (12/12), servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba podem consultar o contracheque detalhado do 13º salário. O documento, que inclui todos os descontos, está disponível no Portal do Servidor para funcionários ativos e no site do IPMC para beneficiários do regime de previdência.

O pagamento das pensões alimentícias autorizadas pela Justiça será depositado em 17/12. Os descontos referentes a essas pensões já constam no contracheque disponibilizado.

Para servidores ativos e aposentados em 2025, o contracheque do 13º pode sofrer pequenos ajustes devido a mudanças funcionais como alterações em cargos de chefia, redução de horas extras ou saída do regime integral de trabalho. Eventuais diferenças serão acertadas na folha de dezembro ou janeiro.

O contracheque de dezembro estará disponível a partir de terça-feira (16/12). A Prefeitura antecipará o pagamento dos salários, aposentadorias e pensões de dezembro para 19/12, devido ao recesso de fim de ano entre 22 e 31 de dezembro. O próximo pagamento ocorrerá apenas no final de janeiro de 2026.