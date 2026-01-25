Consultório na Rua atende no Largo da Ordem nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Consultório na Rua, serviço itinerante da Prefeitura de Curitiba, realizará atendimentos no Largo da Ordem nesta segunda-feira, das 9h às 12h. A iniciativa visa oferecer assistência médica e social à população em situação de rua.

Além do Consultório na Rua, outros serviços móveis estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade:

– Coleta de Lixo Tóxico: Terminal Portão (Av. República Argentina), das 7h30 às 15h

– SINE Móvel: Terminal Santa Felicidade (Rua Via Vêneto, 1260) e Praça Santos Andrade, das 9h às 15h

– URBS Móvel: Próximo ao Terminal Boa Vista (Av. Paraná, 2561), das 10h30 às 15h

Também ocorrerão feiras em dois locais:

– Nossa Feira Centro: Praça Dezenove de Dezembro (Rua Paula Gomes, 40), das 15h às 20h

– Nossa Feira Jardim Primavera: Rua Conde dos Arcos (entre Av. Manoel Ribas e Rua Paulo Martins), das 15h às 20h

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos e produtos, levando-os para mais perto dos bairros e regiões da cidade.